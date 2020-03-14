"Урал" проиграл "Зениту" в 13-й раз в последних 14 матчах

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" разгромил екатеринбургский "Урал" со счетом 7:1.

После того, как "Урал" вернулся в РПЛ в 2013 году, клуб проиграл "Зениту" в 13-й раз в последних 14 матчах. Общая разница мячей - 31:8.

Стоит отметить, что до этого "Урал", который назывался "Уралмаш", проиграл "Зениту" четыре раза при одной ничьей в пяти матчах.

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