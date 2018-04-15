"Урал" прокомментировал ситуацию с возможным протестом "Спартака"

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"Урал" прокомментировал ситуацию с возможным протестом "Спартака"

Пресс-служба "Урала" прокомментировала ситуацию с участием в матче со "Спартаком" (2:1) Андрея Егорычева.

"Урал" подавал запрос по Егорычеву заблаговременно, и лига сказала, что он может играть" - заявили в клубе.

Ранее сообщалось, что "Спартак" собирается опротестовать результат матча с "Уралом".

Смотрите также обзор матча "Урал" - "Спартак". | http://soccernews.ru

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