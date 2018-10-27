"Урал" провёл презентацию Павла Погребняка

Теги уралпавел погребняк

"Урал" провёл презентацию Павла Погребняка

"Урал" провёл презентацию своего новичка - экс-нападающего сборной России Павла Погребняка.

Спортивный директор екатеринбургского клуба Евгений Алхимов представил публике футболиста в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы".

Напомним, что 34-летний Погребняк достался "Уралу" бесплатно и заключил контракт до лета 2019 года. 

Сейчас форвард продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия. | http://soccernews.ru

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