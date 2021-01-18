"Урал" расстался с двумя защитниками

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"Урал" расстался с двумя защитниками

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба двух защитников.

Расторгли контракты и покинули команду Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев.

26-летний Золотов выступал за "Урал" с января 2020 года, сыграл 17 матчей, результативными действиями не отличался.

23-летний Шанбиев присоединился к екатеринбургскому клубу в 2018 году, но дебютировать за новую команду ему так и не удалось.

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