"Урал" расторг контракт с опытным защитником

Фото сайт "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с центральным защитником Владимиром Рыковым.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

34-летний Рыков выступал за "Урал" с августа 2020 года, сыграл 27 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Урал" усилился лучшим бомбардиром ФНЛ. | http://soccernews.ru