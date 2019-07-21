"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ
В матче 2-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли голы Владимира Ильина, Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина.
Благодаря победе "Урал", набрав шесть очков, вышел на первое место в Российской Премьер-Лиге. "Ахмат" занимает девятую позицию, имея в активе три очка.
В 3-м туре "Урал" на выезде сыграет с "Динамо". Встреча состоится 26 июля.
"Урал" – "Ахмат" - 3:0 (1:0)
Голы: Ильин, 45 - 1:0, Эль-Кабир, 58 - 2:0, Бавин, 78 - 3:0
"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Егорычев, Емельянов, Бумаль, Аугустыняк, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 76), Ильин.
"Ахмат": Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Исмаэл, Швец, Бериша, Иванов, Мбенг (Понсе, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|4
|3
|Спартак Москва
|2
|4
|4
|Арсенал Тула
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|3
|6
|Ахмат
|2
|3
|7
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0