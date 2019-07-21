"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ

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"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ

В матче 2-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли голы Владимира Ильина, Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина.

Благодаря победе "Урал", набрав шесть очков, вышел на первое место в Российской Премьер-Лиге. "Ахмат" занимает девятую позицию, имея в активе три очка.

В 3-м туре "Урал" на выезде сыграет с "Динамо". Встреча состоится 26 июля.

"Урал" – "Ахмат" - 3:0 (1:0)
Голы: Ильин, 45 - 1:0, Эль-Кабир, 58 - 2:0, Бавин, 78 - 3:0

"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Егорычев, Емельянов, Бумаль, Аугустыняк, Эль-Кабир, Панюков (Бавин, 76), Ильин.

"Ахмат": Городов, Уциев, Нижич, Семенов, Харин, Шиманьски (Роши, 61), Исмаэл, Швец, Бериша, Иванов, Мбенг (Понсе, 75).

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