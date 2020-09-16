"Урал" разгромил "Волгу", "Сочи" на выезде переиграл пермскую "Звезду" в Кубке России

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"Урал" разгромил "Волгу", "Сочи" на выезде переиграл пермскую "Звезду" в Кубке России

"Урал" разгромил "Волгу", а "Сочи" на выезде обыграл пермскую "Звезду".

"Волга" - "Урал" - 0:3 (0:2)

Голы: Панюков, 15 - 0:1, Панюков, 44 (с пенальти) - 0:2, Караев, 90 - 0:3.

"Волга": Сем.Морозов, Цыганцов, Устинов, Захаров, Максименков, Клопков (Махмутов, 46), Горелишвили, Ден.Рахманов (Тутаев, 87), Дм.Рахманов (Сайгушев, 86), Паскин (Сорокин, 46), Карпухин (Карпук, 63).

"Урал": Годзюр, Герасимов, Кулаков, Емельянов, Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 46), Магомадов, Мишкич, Шаболин (Гусейнов, 85), Бикфалви, Панюков (Караев, 71).

"Звезда" - "Сочи" - 0:1 (0:1)

Гол: Юсупов, 20.

"Звезда": Аржевитин, Ситников, Князев, Мосунов, Иванов, Тюкалов, Рябокобыленко (Парамонов, 80), Лаук (Чунихин, 70), Зуев (Секретов, 59), Голдобин, Субботин (Абдрашитов, 59).

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Цаллагов, Юрганов, Набиуллин (Терехов, 83), Калугин, Миладинович, Юсупов (Колдунов, 74), Пруцев (Жоаузинью, 61), Боковой (Немченко, 46), Руденко (Бурмистров, 61).

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