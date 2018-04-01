"Урал" - "Рубин" - 1:1 (обзор)

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"Урал" - "Рубин" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 24-го тура РФПЛ, в котором екатеринбургский "Урал" дома поделил очки с казанским "Рубином".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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