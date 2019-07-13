"Урал" с трудом выиграл у "Уфы" в 1-м туре РПЛ

В рамках первого тура РПЛ "Урал" на своём поле выгрыз победу над "Уфой" со счётом 3:2.

В составе екатеринбургской команды дублем отличился Эрик Бикфалви, ещё один гол в активе Юрия Бавина. За гостей забивали Андрей Козлов и Даниил Фомин.

"Урал" – "Уфа" - 3:2

Голы: Бикфалви, 14 - 1:0, Бикфалви, 49 - 2:0, Козлов, 76 - 2:1, Бавин, 81 - 3:1, Фомин, 86 (пенальти) - 3:2.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Аугустыняк, Бикфалви, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 90), Емельянов, Эль-Кабир (Бавин, 80), Панюков (Ильин, 69).

"Уфа": Чернов, Сухов, Йокич, Аликин, Табидзе, Карп (Тилль, 72), Сысуев (Емельянов, 66), Алиев (Гиоргобиани, 80), Фомин, Козлов, Игбун.

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