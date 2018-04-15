"Урал" сенсационно обыгрывает "Спартак"

Второй подряд матч на выезде в российской Премьер-лиге московский "Спартак" проводил в Екатеринбурге. В последние годы в противостоянии "красно-белых" и "Урала" наблюдается перевес на стороне московского клуба. Считались спартаковцы фаворитами и в этот раз, тем более что в последних пяти играх чемпионата команда Массимо Карреры исключительно побеждала.

Соперники начали встречу в хорошем темпе, но первый по-настоящему опасный момент пришлось ждать 20 минут. Создали его гости. Зобнин поборолся за мяч у чужой штрафной и в падении отправил сферу во владения Годзюра. Там Зе Луиш вырвался практически один на один с кипером и также в падении протыкал сферу в левую "шестерку", но чуток не попал в створ.

На исходе получаса игры "Спартак" еще дважды весьма опасно ходил в атаку. Сначала Зе Луиш классно пробивал головой после навеса, и страж ворот "Урала" был вынужден вытаскивать мяч из-под перекладины. А через пару минут Зобнин после позиционной атаки пробивал с хорошей позиции, но в створ не попал.

В этот отрезок матча гол в исполнении "красно-белых" стал бы логичным событием и вот уже Промес великолепно прошел к штрафной, двумя финтами разбросал защитников и затем с левой выстрелил, казалось бы, наверняка, но угодил в штангу.

И тут же сработало старое футбольное правило. "Урал" довел мяч до штрафной соперника, там Бикфалви поборолся за мяч и отдавал снаряд партнеру, однако сфера, попав в ногу кого-то из защитников "Спартака", задержалась на месте и сам же Бикфалви успел подобрать мяч. Дальше Эрик прошел к воротам, обыграл Реброва и отправил снаряд в ближний угол – 1:0.

Гости могли отыграться уже через пару минут. Ханни оказался с мячом на левом фланге и сделал хороший навес на линию вратарской, откуда Зе Луиш головой пробивал в дальний угол, но мяч пролетел над перекладиной.

Вопреки всем ожиданиям в перерыве Массимо Каррера не сделал ни единой замены. Впрочем, уже с 50-й минуты сразу несколько спартаковцев отправились разминаться. Тем временем, "красно-белые" продолжали подбирать ключи к воротам Годзюра. В одном из эпизодов выходил на ударную позицию Промес, но его попытку заблокировал защитник.

Сразу после выхода на поле Педро Роши и Самедова гости имели великолепный шанс сравнять счет. Промес пробивал из-за штрафной в дальний угол, но Годзюр с трудом достал этот мяч. Первый на мяче был Педро Роша, но ему не хватило каких-то пару секунд, чтобы добить мяч в сетку.

Чем дальше продолжалась игра, тем больше "Спартак" заигрывался в атаке и проваливался в обороне. Так одна из контратак "Урала" обязана была завершаться голом. Ильин вошел в штрафную и пальнул под перекладину – Ребров чудом спас "красно-белых".

Последний шанс переломить ход матча в свою сторону москвичи имели на 82-й минуте, когда Промес нашел пасом в штрафной Педро Рошу, но тот не смог переиграть Годзюра. А через несколько минут команда Александра Тарханова все же наказала гостей за ошибки в обороне. Максимович сделал неточный пас у своей штрафной, мяч тут же был отправлен на Эль-Кабира, который обводящим ударом положил снаряд в дальний угол – 2:0.

Уже в компенсированное время "Спартаку" все-таки удалось отыграть один мяч. Промес все же пробил Годзюра с дальней дистанции. Но спасти хотя бы очко "красно-белым" не удалось. В итоге действующий чемпион проигрывает в Премьер-лиге впервые за 18 туров и сохраняет мизерные шансы отстоять титул.

"Урал" – "Спартак" – 2:1

Голы: Бикфалви, 37 – 1:0. Эль-Кабир, 88 – 2:0. Промес, 90+1 – 2:1.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Динга, Ароян, Меркулов, Емельянов (Егорычев, 85), Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Димитров (Евсеев, 80), Ильин (Портнягин, 79).

"Спартак": Ребров, Петкович (Самедов, 64), Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Пашалич, 77), Зобнин, Промес, Ханни (Педро Роша, 59), Зе Луиш.

Александр Никитин | http://soccernews.ru