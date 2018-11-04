"Урал" сенсационно побеждает "Спартак" на "Открытие Арене"

Ситуация в московском "Спартаке" делала результат матча с "Уралом" непредсказуемым, ведь можно ли ждать чего-то особенного от команды, в которой нет главного тренера, а многие ключевые игроки лежат в лазарете, а некоторые уже очень давно. Не удивительно, что трибуны "Открытие Арены" были заполнены далеко не полностью, такое явление после отставки Карреры наблюдается достаточно часто. Тем более, что игра команды с тех пор особо не улучшилась, а в некоторых эпизодах даже наоборот.

Первый опасный момент в матче зрители увидели лишь на 25 минуте. Полузащитник "Спартака" Эвелин Попов прорвался вдоль линии штрафной и бил в дальний угол, но вратарь "Урала" с выстрелом справился. А вот первый момент "Урала", который изначально не являлся 100-процентным, закончился голом. На 29 минуте второй болгарин на поле Николай Димитров хорошо исполнил штрафной неподалеку от правого края чужой штрафной, игровой снаряд перелетел руки Максименко и влетел в верхний ближний угол ворот – 1:0.

Сразу после забитого гола команды обменялись очень опасными моментами. На 31 минуте "Спартак" мог сразу же восстановить статус-кво: Игнатов воспользовался отскоком на краю штрафной площади и решил первым касанием бить в дальний угол, но немного не попал. А через 120 секунд быструю атаку организовали уже футболисты из Екатеринбурга. Ильин прорывался по краю штрафной и с очень острого угла бил в сторону ворот Максименко, но не смог поразить ближний угол. Решение ударить было не лучшим, так как в центре вратарской прострел уже ждал Панюков.

На 44 минуте "народная команда" предприняла еще одну попытку сравнять счет, но решение и финальное завершение момента получилось по большей части спонтанным и не подготовленным. Георгий Джикия встретился с мячом в чужой штрафной площади после подачи с углового и решил пробить через себя. Получилось красиво, но выстрел цели не достиг, пролетев мимо дальней крестовины.

Во втором тайме "Спартак" захватил инициативу и стал проводить больше времени на чужой половине поля. Однако, особых дивидендов подопечные Рианчо не получали очень долго. Опасный момент получилось создать лишь на 65 минуте, когда только что вышедший на замену Софьян Ханни решил не усложнять и пробил из-за пределов штрафной площади. Выстрел в ближний угол получился очень мощным, но Годзюр отбил мяч перед собой. Луис Адриано, который поспевал на добивание, делал это зря – офсайд.

Период с 74 по 76 минуты получился невероятно урожайным. Сначала "Спартаку" все же удалась хорошая атака и подопечные Рианчо сравняли счет. Комбаров отдал передачу в штрафную на Ханни, алжирец осмотрелся и выдал прострел на линию вратарской, откуда Адриано пробил мимо вратаря, но не мимо сетки – 1:1. Но радость болельщиков "народной команды" была не долгой, ведь уже через минуту после затяжного перекатывания мяча "шмели" организовали атаку по правому флангу, Кулаков совершил забегание, получил игровой снаряд, подал, воздух выиграл Ильин, но его удар в невероятном прыжке потащил Максименко. На добивании первым оказался Панюков, и ему-то уже никто помешать не смог – 1:2.

На 87 минуте "Спартак" имел невероятный шанс отыграться: Луис Адриано точным пасом вывел на свидание с голкипером Мельгарехо, парагваец попытался переиграть Годзюра черпачком, но ошибся при исполнении и попал в корпус голкипера, а дальше уже Денис Кулаков вынес игровой снаряд подальше. Формально, это был один из последних шансов подопечных Рианчо спасти матч. "Урал" поднялся сразу на восьмое место РПЛ, заработав свое 16 очко, а "Спартак" и дальше остается шестым с 19 баллами в активе и проигрывает уже четвертый матч кряду на своем стадионе – исторический антирекорд для РПЛ.

"Спартак" – "Урал" – 1:2

Голы: Димитров, 29 – 0:1; Адриано, 74 – 1:1; Панюков – 1:2.

"Спартак": Максименко – Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров – Бокетти – Ташаев (Ханни, 55), Зобнин, Игнатов (Еременко, 55), Попов (Мельгарехо, 80) – Адриано

"Урал": Годзюр – Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов – Бавин, Бумаль – Димитров, Панюков (Брызгалов, 85), Эль Кабир (Араторе, 90) – Ильин.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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