"Урал" согласовал трансфер опорника сборной Сербии

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"Урал" согласовал трансфер опорника сборной Сербии

Екатеринбургский "Урал" договорился о переходе опорного полузащитника сербской "Црвены Звезды" Бранко Йовичича, сообщает Transfermarkt.

По данным источника, сумма трансфера составит 300 тысяч евро. Футболист уже попрощался в одноклубниками и в ближайшее время вылетит в Россию, где он ранее выступал за "Амкар".

27-летний Йовичич выступает за "Црвену Звезду" с 2017 года. За белградский клуб он провел 77 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сыграл два матча за сборную Сербии.

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