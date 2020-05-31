"Урал" объявил об уходе из клуба защитника Меркулова

Теги уралмихаил меркуловрубин

"Урал" объявил об уходе из клуба защитника Меркулова

Защитник "Урала" Михаил Меркулов сегодня, 31 мая, покинул команду. У игрока закончился срок действия контракта.

Ранее сообщалось, что в скором времени футболист станет игроком "Рубина".

"Михаил пришел в наш клуб в 2015 году, в 2016-м дебютировал в Российской Премьер-Лиге, а вскоре стал основным футболистом команды. За пять лет защитник прошел путь от игрока ПФЛ до кандидата в сборную России. Благодарим Михаила за годы, проведенные в Екатеринбурге и за вклад в успехи нашей команды! Желаем успешно продолжить футбольную карьеру, демонстрировать уверенную и яркую игру и реализовать свою главную футбольную мечту!" - говорится в сообщении.

Напомним, этой зимой 26-летний футболист был переведен в дубль, так как хотел покинуть команду.

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 по 2020 год. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 20 матчах.

Читайте также: Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Болельщики "Локомотива" просят Геркуса вернуться в клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов