"Урал" объявил об уходе из клуба защитника Меркулова

Защитник "Урала" Михаил Меркулов сегодня, 31 мая, покинул команду. У игрока закончился срок действия контракта.

Ранее сообщалось, что в скором времени футболист станет игроком "Рубина".

"Михаил пришел в наш клуб в 2015 году, в 2016-м дебютировал в Российской Премьер-Лиге, а вскоре стал основным футболистом команды. За пять лет защитник прошел путь от игрока ПФЛ до кандидата в сборную России. Благодарим Михаила за годы, проведенные в Екатеринбурге и за вклад в успехи нашей команды! Желаем успешно продолжить футбольную карьеру, демонстрировать уверенную и яркую игру и реализовать свою главную футбольную мечту!" - говорится в сообщении.

Напомним, этой зимой 26-летний футболист был переведен в дубль, так как хотел покинуть команду.

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 по 2020 год. В этом сезоне на его счету одна голевая передача в 20 матчах.

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