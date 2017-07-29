"Урал" спас ничью в матче с "Уфой"

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"Урал" спас ничью в матче с "Уфой"

В рамках третьего тура чемпионата России "Урал" на своём поле избежал поражения в матче с "Уфой". Гости с середины первого тайма вели в счёте, однако за две минуты до завершения основного времени встречи екатеринбургская команда восстановила паритет.

"Урал" – "Уфа" - 1:1

Голы: Игбоун, 17 - 0:1, Балажиц, 88 - 1:1.

"Урал": Годзюр, Балажиц, Ароян, Меркулов, Григорьев, Димитров (Чантурия, 74), Бикфалви, Фидлер (Ильин, 64), Лунгу, Емельянов (Бавин, 80), Кулаков.

"Уфа": Беленов, Тумасян (Живоглядов, 23), Табидзе, Аликин, Карп, Пауревич (Безденежных, 74), Засеев, Игбоун, Стоцкий, Йокич, Фатаи (Сысуев, 78).

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