"Урал" сравнил дриблинг Месси и Погребняка

Пресс-служба "Урала" опубликовала в твиттере шуточное видео, в котором сравнивается дриблинг нападающего екатеринбургской команды Павла Погребняка и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

Фишка ролика заключается в том, что финты россиянина зафиксированы единожды и эти кадры просто дублируют, в то время как аргентинец каждый раз демонстрирует новые скиллы.

В этом сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 8 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.

35-летний Погребняк отличился 2 голами в 7 играх текущей кампании.

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