"Урал" стал победителем турнира на Кипре
"Урал" в финале товарищеского турнира на Кипре обыграл "Родину" и стал обладателем трофея Korantina Homes Cup 2019.
Екатеринбургский клуб одержал победу благодаря голам Михала Кухарчика, Рафала Августиняка и Эрика Бикфалви.
"Урал" - "Родина" - 3:1 (1:0)
Голы "Урала": Кухарчик, 26 - 1:0, Августиняк, 80 - 2:1, Бикфалви, 84 - 3:1.
После 16 туров "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13