"Урал" стал победителем турнира на Кипре

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"Урал" стал победителем турнира на Кипре

"Урал" в финале товарищеского турнира на Кипре обыграл "Родину" и стал обладателем трофея Korantina Homes Cup 2019.

Екатеринбургский клуб одержал победу благодаря голам Михала Кухарчика, Рафала Августиняка и Эрика Бикфалви.

"Урал" - "Родина" - 3:1 (1:0)
Голы "Урала": Кухарчик, 26 - 1:0, Августиняк, 80 - 2:1, Бикфалви, 84 - 3:1.

После 16 туров "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков.

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