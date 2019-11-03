"Урал" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства

"Урал" сыграл в ничью на своем поле с "Оренбургом" в матче 15-го тура молодежного первенства.

"Урал" - "Оренбург" - 1:1 (0:1)

Голы: Палагута, 25 - 0:1, Маковский, 77 - 1:1

"Урал" с 19 очками занимает 10 место в турнирной таблице. "Оренбург" с 8 баллами расположился на 15 позиции.

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