"Урал" сыграл вничью с сербским "Динамо" в товарищеском матче

Теги урал

"Урал" сыграл вничью с сербским "Динамо" в товарищеском матче

"Урал" завершил сбор в Словении и в последнем товарищеском матче сыграл вничью с клубом второго сербского дивизиона "Динамо" из Вране. 

"Урал" (Россия) - "Динамо" (Вране, Сербия) - 1:1 (0:0)

Гол у "Урала": Павленко, 58 - 1:0.

"Урал": Арапов, Динга (Ароян, 46), Павленко, Ставпец, Меркулов (Чантурия, 56), Глушков, Щербаков, Подоксёнов, Коробов, Юсупов, игрок на просмотре.

Не пропустите: Тошич прокомментировал свое будущее. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов