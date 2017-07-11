"Урал" сыграл вничью с сербским "Динамо" в товарищеском матче

"Урал" завершил сбор в Словении и в последнем товарищеском матче сыграл вничью с клубом второго сербского дивизиона "Динамо" из Вране.

"Урал" (Россия) - "Динамо" (Вране, Сербия) - 1:1 (0:0)

Гол у "Урала": Павленко, 58 - 1:0.

"Урал": Арапов, Динга (Ароян, 46), Павленко, Ставпец, Меркулов (Чантурия, 56), Глушков, Щербаков, Подоксёнов, Коробов, Юсупов, игрок на просмотре.

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