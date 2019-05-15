"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" и прошел в финал Кубка России

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"Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" и прошел в финал Кубка России

"Арсенал" Тула и "Урал" сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка России.

В составе госте встречи отличились Эрик Бикфалви и Эль-Кабир. У хозяев единственный гол забил Резиуан Мирзов, а защитник "Урала" Вараздат Ароян отправил мяч в собственные ворота.

"Арсенал" - "Урал" - 2:2 (0:1)

Голы: Бикфалви, 1 - 1:0, Эль-Кабир, 24 - 2:0. Ароян (автогол), 58 - 1:2, Мирзов, 67 - 2:2.

"Арсенал": Нигматуллин, Коне (Аджоев, 74), Альварес, Комбаров, Беляев, Горбатенко, Бакаев, Ткачев, Лесовой, Мирзов, Костадинов.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Фидлер (Брызгалов, 90+1), Егорычев (Бавин, 78), Емельянов, Бикфалви, Араторе (Ильин, 46), Эль-Кабир, Погребняк.

Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира прошел "Урал".

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