"Урал" на выезде обыграл "Уфу" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен
"Урал" на выезде минимально обыграл "Уфу" в матче десятого тура РПЛ.
"Уфа" - "Урал" - 0:1
Голы: Бикфалви, 34 - 0:1.
"Уфа" - Беленов, Сухов (Бауэр, 59), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 75), Иванов, Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Кротов (Фищенко, 88), Агаларов.
"Урал" - Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Колесниченко, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.
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