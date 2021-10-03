"Урал" на выезде обыграл "Уфу" в матче РПЛ

Фото: инстаграм "Урала"/Автор неизвестен

"Урал" на выезде минимально обыграл "Уфу" в матче десятого тура РПЛ.

"Уфа" - "Урал" - 0:1

Голы: Бикфалви, 34 - 0:1.

"Уфа" - Беленов, Сухов (Бауэр, 59), Йокич, Никитин, Плиев, Милетич (Ботака-Иобома, 75), Иванов, Камилов, Голубев (Касинтура, 46), Кротов (Фищенко, 88), Агаларов.

"Урал" - Помазун, Кулаков, Мамин, Адамов, Кузьмичев, Гаджимурадов (Подберезкин, 62), Колесниченко, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Бикфалви.

Также не пропустите: Недвед ярко высказался про Мойзе Кина. | http://soccernews.ru