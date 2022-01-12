"Урал" усилился лучшим бомбардиром ФНЛ
Фото: сайт "Урала"/Автор неизвестен
Полузащитник нижнекамского "Нефтехимика" Александр Юшин перешел в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте клуба РПЛ.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с екатеринбуржцами долгосрочный контракт.
26-летний Юшин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 18 голов в 25 матчах. Ранее он играл за "Улисс", "Белшину", "Металлург" (Москва), "Калугу", "Химик" и вновь "Белшину".
Не пропустите: Марко Николич не возглавит ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Акинфеев высказался о своем будущем в ЦСКА
-
"Локомотив" объявил об уходе Смолова в "Динамо"
-
"Урал" усилился лучшим бомбардиром ФНЛ
-
ПСЖ интересуется Рэшфордом
-
Ривалдо назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2022
-
Левандовски озвучил "Баварии" свои зарплатные требования
-
Почеттино ведет тайные переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
Дембеле выставил финальные требования "Барселоне"
-
"Бавария" хочет купить Холанда
-
Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу"
-
Кулибали рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту
-
Фелиш может перейти в "Манчестер Сити"
-
Самый возрастной футболист в мире перешел в 15-й клуб в карьере
-
Иско отказался уходить из "Реала"
-
Умтити может уйти из "Барселоны", несмотря на продление контракта
-
Форвард "Наполи" Осимхен грубо "наехал" на пользователя в соцсети
-
Демир покинет "Барселону"
-
"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека
-
Феллаини может вернуться в АПЛ