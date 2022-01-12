"Урал" усилился лучшим бомбардиром ФНЛ

Фото: сайт "Урала"/Автор неизвестен

Полузащитник нижнекамского "Нефтехимика" Александр Юшин перешел в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальном сайте клуба РПЛ.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с екатеринбуржцами долгосрочный контракт.

26-летний Юшин в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги, забив 18 голов в 25 матчах. Ранее он играл за "Улисс", "Белшину", "Металлург" (Москва), "Калугу", "Химик" и вновь "Белшину".

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