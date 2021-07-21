"Урал" усилился новичком "Динамо". Он перешел в московский клуб 2 недели назад

Грузинский полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе перешел в екатеринбургский "Урал", сообщается на официальных сайтах обоих клубов.

"Урал" арендовал футболиста до лета 2022 года без права последующего выкупа.

18-летний Гагнидзе перешел в "Динамо" 5 июля из тбилисского "Динамо" за 1,5 миллиона евро. За свой предыдущий клуб он провел 15 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Сыграл 14 матчей за юношескую сборную Грузии U17.

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