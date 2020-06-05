"Урал" усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА
"Урал" договорился о переходе форварда Давида Караева, последней командой которого был КАМАЗ.
25-летний футболист уже прошёл медобследование и в скором времени подпишет контракт с екатеринбургским клубом.
"Уралу" нападающий достанется бесплатно, поскольку по окончании сезона в ПФЛ он стал свободным агентом.
Напомним, что прошедшей зимой Караев провёл два тренировочных сбора с московским ЦСКА, однако в итоге армейцы отказались от его подписания.
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