"Урал" усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА

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"Урал" усилится нападающим, который не прошёл просмотр в ЦСКА

"Урал" договорился о переходе форварда Давида Караева, последней командой которого был КАМАЗ.

25-летний футболист уже прошёл медобследование и в скором времени подпишет контракт с екатеринбургским клубом.

"Уралу" нападающий достанется бесплатно, поскольку по окончании сезона в ПФЛ он стал свободным агентом.

Напомним, что прошедшей зимой Караев провёл два тренировочных сбора с московским ЦСКА, однако в итоге армейцы отказались от его подписания.

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