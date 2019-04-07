"Урал" установил антирекорд РПЛ

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"Урал" установил антирекорд РПЛ

Екатеринбурский "Урал" в матче 22-го тура чемпионата России с "Енисеем" (3:2) побил антирекорд турнира.

"Урал" пропустил в 22-м матче Российской Премьер-Лиги подряд, тем самым превзойдя антидостижение "Ротора" (21 в 2004 году).

Стоит отметить, что во всех матчах в воротах "Урала" играл Ярослав Годзюр.

После 22 туров "Урал" находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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