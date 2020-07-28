"Урал" утвердил Матвеева главным тренером

"Урал" на своём официальном сайте подтвердил, что Юрий Матвеев продолжит возглавлять команду.

53-летний специалист утверждён на посту главного тренера. В его штаб войдут Евгений Аверьянов (помощник), Андрей Шпилёв (тренер вратарей), Дмитрий Столбиков (тренер-аналитик), Владимир Гашнев (тренер-реабилитолог), Павел Суетин и Иван Йовановски (специалисты по физподготовке).

Напомним, что Матвеев сменил у руля екатеринбургского коллектива уволенного Дмитрия Парфёнова.

"Урал" финишировал в РПЛ на 11-м месте, набрав 35 очков в 30 турах.

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