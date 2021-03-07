"Урал" в большинстве не смог победить "Уфу"
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" и "Уфа" сыграли вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что гости почти весь матч играли вдесятером из-за удаления Парфе Бизозы, который грубо сфолил на Павле Погребняке.
"Урал", набрав 23 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 14 очками осталась в зоне переходных матчей на 14-м месте.
"Урал" – "Уфа" - 0:0
"Урал": Годзюр, Страннберг, Кулаков, Рыков, Калинин, Йовичич, Аугустыняк, Егорычев (Евсеев, 62), Эль-Кабир, Погребняк, Ибрахимай (Гаджимурадов, 46).
"Уфа": Беленов, Табидзе, Плиев, Сухов, Мрзляк, Урунов (Кротов, 41), Милетич, Бизоза, Йокич, Жамалетдинов, Андрич.
Удаление: Бизоза (14).
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