"Урал" в домашнем матче РПЛ обыграл "Тамбов"

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"Урал" в домашнем матче РПЛ обыграл "Тамбов"

"Урал" в домашнем матче 24-го тура чемпионата России обыграл "Тамбов".

В составе хозяев нападающий Эрик Бикфалви отметился дублем. У гостей единственный гол забил полузащитник Михаил Костюков

"Урал" - "Тамбов" - 2:1 (1:0)

Голы: Бикфалви, 20 (с пенальти) - 1:0, Костюков, 68 - 1:1, Бикфалви, 70 - 2:1.

"Урал": Годзюр, Герасимов, Вилюш, Золотов, Кулаков, Бумаль (Аугустыняк, 62), Бавин, Егорычев (Панюков, 62), Эль-Кабир, Бикфалви, Кухарчик.

"Тамбов": Шелия, Ойеволе (Юрганов, 87), Рыбин (А.Каплиенко, 82), Грицаенко, Филин, Килин, Карасев (Мамтов, 86), Костюков (Федчук, 76), Чуперка, Обухов, Мелкадзе.

Предупреждения: Бумаль, 15. Золотов, 38. Бавин, 50. Егорычев, 51. Аугустыняк, 67. Мелкадзе, 79. Бикфалви, 82. Чуперка, 90+2. Филин, 90+4. Мамтов, 90+4.

"Урал" с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов" располагается на 13-м месте с 25 баллами.

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