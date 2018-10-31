"Урал" в дополнительное время обыгрывает "Нижний Новгород" и выходит в 1/4 финала кубка России

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"Урал" в дополнительное время обыгрывает "Нижний Новгород" и выходит в 1/4 финала кубка РоссииЕкатеринбургский "Урал" обыграл "Нижний Новгород" и вышел в 1/4 финала кубка России. Счет в игре уже в добавленное время открыл полузащитник хозяев Николай Димитров. Второй мяч подопечные Дмитрия Парфенова забили за несколько секунд до финального свистка арбитра встречи.

"Урал" - "Нижний Новгород" - 2:0

Гол: Димитров, 104 - 1:0, Евсеев, 120+5.

"Урал": Годзюр, Эль Кабир (Араторе, 78), Ароян, Бавин, Бикфалви, Брызгалов, Бумаль, Димитров (Чантурия, 104), Ильин (Панюков, 66), Кулаков, Меркулов.

"Нижний Новгород": Анисимов, Аюпов (Палиенко, 66), Бочаров, Чирьяк, Морозов, Абазов, Гогличидзе, Нежелев (Семенов, 91), Скворцов (Сергеев, 64), Фомин (Сапета, 75), Хрипков.

Удаление: Абазов, 113.

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