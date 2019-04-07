"Урал" в феерическом матче обыграл "Енисей"
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги "Урал" на своем поле обыграл "Енисей". В середине первого тайма счет открыл игрок гостей Дмитрий Ятченко. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Александр Зотов. На 72-й минуте разрыв в счете сократил Николай Димитров. В конце матча Павел Погребняк сравнял счет, а затем Андрей Панюков принес уральцам победу.
Благодаря победе "Урал" вышел на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Енисей" остался на последнем, 16-м месте, имея в активе 12 очков.
"Урал" – "Енисей" - 3:2 (0:1)
Голы: Ятченко, 21 (с пенальти) - 0:1, Зотов, 63 - 0:2, Димитров, 72 - 1:2, Погребняк, 85 - 2:2, Панюков, 87 - 3:2
"Урал": Годзюр, Кулаков, Страннберг, Меркулов, Поляков, Эль-Кабир, Бумаль (Погребняк, 69), Егорычев (Жигулев, 83), Димитров (Араторе, 81), Бикфалви, Панюков.
"Енисей": Нестеренко, Кичин, Грицаенко, Гаджибеков, Данченко (Костюков, 84), Зотов, Сарр, Торбинский (Комолов, 46), Ятченко, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).
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