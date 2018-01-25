"Урал" в контрольном матче обыграл румынскую "Астру"

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"Урал" в контрольном матче обыграл румынскую "Астру"Екатеринбургский "Урал" в контрольном матче минимально обыграл румынскую "Астру".

"Астра" - "Урал" - 0:1

Гол: Чантурия, 42 - 0:1.

"Урал" (стартовый состав): Годзюр, Кулаков, Данцев, Динга, Емельянов, Бумаль, Чантурия, Димитров, Егорычев, Бикфалви, Ильин.

Напомним, Тарханов назвал цели для "Урала" на вторую часть сезона. | soccernews.ru

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