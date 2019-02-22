"Урал" в товарищеском матче разгромил китайский "Шицзячжуан"

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"Урал" в товарищеском матче разгромил китайский "Шицзячжуан"

"Урал" разгромил китайский клуб "Шицзячжуан" в товарищеской встрече.

В составе Екатеринбурга дважды отметились Отман Эль-Кабир и Эрик Бикфалви. Также ворота китайцев голы забили Грегор Балажиц и Андрей Егорычев.

Голы: Эль-Кабир, 13 - с пенальти - 0:1, Балажиц, 28 - 0:2,  36 - 1:2,. Бикфалви, 45+1 - 1:3, Бикфалви, 47 - 1:4, Эль-Кабир, 50 - с пенальти - 1:5, Егорычев, 65 - 1:6,  88 - 2:6. 

"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Страндберг, Фидлер, Кулаков, Димитров, Бавин, Егорычев, Эль-Кабир, Бикфалви.

"Урал" с 22 очком занимает 9 место турнирной таблицы РПЛ.

А еще: "Урал" проиграл ереванскому "Арарату" в контрольном матче| http://soccernews.ru

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