"Урал" в товарищеском матче выиграл у "Арарата"

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"Урал" в товарищеском матче выиграл у "Арарата"

В рамках подготовки ко второй части сезона "Урал" провёл товарищеский матч со столичным "Араратом", в котором победил со счётом 2:1.

"Урал" – "Арарат" - 2:1

Голы "Урала": Портнягин, 34 - 1:0, Ильин, 65 - 2:0.

"Урал" (1-й тайм): Баклов, Чернов, Динга, Ароян, Меркулов, Бевеев, Фидлер, Некрасов (Галимов, 26), Чантурия, Серченков, Портнягин.

"Урал" (2-й тайм): Баклов, Балажиц, Емельянов, Кулаков, Данцев, Бумал, Димитров, Евсеев, Егорычев, Бикфалви, Ильин.

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