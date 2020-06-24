"Урал" вышел в полуфинал Кубка России

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"Урал" вышел в полуфинал Кубка России

Екатеринбургский "Урал" в четвертьфинале Кубка России обыграл ярославский "Шинник" со счетом 2:0 и завоевал путевку в полуфинал. Победу клубу из Екатеринбурга принесли голы Юрия Бавина и Рафала Аугустыняка.

"Шинник" Ярославль – "Урал" Екатеринбург - 0:2 (0:1)
Голы: Бавин, 16 - 0:1, Аугустыняк, 80 - 0:2

"Шинник": Яшин, Покидышев, Стешин, Патрашко, Олейников, Эктов, Самойлов, Зинков, Алейников (Масленников, 82), Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин.

"Урал": Годзюр, Золотов, Вилюш, Кулаков, Емельянов, Аугустыняк, Эль-Кабир, Бавин, Кухарчик, Егорычев, Панюков (Ефремов, 68).

Удаление: Олейников (77).

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