"Урал" выбил "Спартак" из Кубка России

В ответном матче 1/4 финала Кубка России "Урал" обыграл "Спартак" со счетом 1:0 и вышел в полуфинал. Единственный гол в первом тайме забил Эрик Бикфалви.

"Урал" – "Спартак" - 1:0 (1:0) - первый матч - 1:1

Гол: Бикфалви, 34

"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Поляков, Страннберг, Егорычев, Бумаль, Бикфалви (Ильин, 46), Эль-Кабир, Димитров, Погребняк.

"Спартак": Селихов, Джикия, Рассказов, Айртон, Боккетти, Гулиев (Зобнин, 68), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Мелкадзе, Луис Адриано, Зе Луиш (Педро Роша, 65).

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