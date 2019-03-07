"Урал" выложил командное фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

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"Урал" выложил командное фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Сегодня, 7 марта, "Урал" в ответном матче 1/4 финала Кубка России обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0. 

После матча екатеринбургская команды выложила в твиттер фото из раздевалки.

В полуфинале турнира екатеринбургский клуб встретится с "Арсеналом". 

В чемпионате России "Урал" занимает 11 место, имея в активе 22 балла.

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