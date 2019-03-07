"Урал" выложил командное фото из раздевалки после победы над "Спартаком"
Сегодня, 7 марта, "Урал" в ответном матче 1/4 финала Кубка России обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0.
После матча екатеринбургская команды выложила в твиттер фото из раздевалки.
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ! pic.twitter.com/ahq2eYvxDg— ФК Урал (@FCURAL) 7 марта 2019 г.
В полуфинале турнира екатеринбургский клуб встретится с "Арсеналом".
В чемпионате России "Урал" занимает 11 место, имея в активе 22 балла.
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|О
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|Краснодар
|18
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|3
|ЦСКА Москва
|18
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|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
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|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
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|16
|Енисей Красноярск
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