"Урал" выложил командное фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Сегодня, 7 марта, "Урал" в ответном матче 1/4 финала Кубка России обыграл московский "Спартак" со счетом 1:0.

После матча екатеринбургская команды выложила в твиттер фото из раздевалки.

В полуфинале турнира екатеринбургский клуб встретится с "Арсеналом".

В чемпионате России "Урал" занимает 11 место, имея в активе 22 балла.

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