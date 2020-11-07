"Урал" выпустил провокационный проморолик к матчу со "Спартаком"
В твиттер-аккаунте "Урала" появился анонс матча 14-го тура РПЛ против московского "Спартака".
В видеоролике, посвящённом грядущей игре, есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины. Это отсылка к прозвищу "красно-белых".
Завтра будет жарко!— ФК Урал (@FCURAL) November 6, 2020
Ждём вас на Екатеринбург Арене!#УралСпартак pic.twitter.com/zHsZO3nLq2
Матч состоится сегодня в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.
По итогам 13 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - третье.
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