"Урал" выпустил провокационный проморолик к матчу со "Спартаком"

В твиттер-аккаунте "Урала" появился анонс матча 14-го тура РПЛ против московского "Спартака".

В видеоролике, посвящённом грядущей игре, есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины. Это отсылка к прозвищу "красно-белых".

Завтра будет жарко!



Ждём вас на Екатеринбург Арене!#УралСпартак pic.twitter.com/zHsZO3nLq2 — ФК Урал (@FCURAL) November 6, 2020

Матч состоится сегодня в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - третье.

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