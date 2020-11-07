"Урал" выпустил провокационный проморолик к матчу со "Спартаком"

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"Урал" выпустил провокационный проморолик к матчу со "Спартаком"

В твиттер-аккаунте "Урала" появился анонс матча 14-го тура РПЛ против московского "Спартака".

В видеоролике, посвящённом грядущей игре, есть фрагмент, где повар говорит о приготовлении свинины. Это отсылка к прозвищу "красно-белых".

Матч состоится сегодня в Екатеринбурге в 14:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Спартак" - третье.

Не пропустите: Президент "Урала" назвал задачу команды на матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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