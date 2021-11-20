"Урал" вырвал ничью в гостевом поединке с "Крыльями Советов"
Фото сайт РПЛ
В рамках 15-го тура российской Премьер-лиги "Крылья Советов" и "Урал" сильнейшего не выявили.
Игравшие дома самарцы вышли вперёд в начале второго тайма, однако команда из Екатеринбурга ушла от поражения благодаря голу на 90-й минуте.
"Крылья Советов" – "Урал" - 1:1
Голы: 1:0 – 59, автогол Мамин, 1:1 – 90 Железнов.
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл (Липовой, 90+1), Чернов (Зеффан, 90+1), Бегич, Ежов, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 76), Витюгов (Иванисеня, 69), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 68).
"Урал": Помазун, Кулаков, Мамин (Евсеев, 79), Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев (Гаджимурадов, 79), Колесниченко (Железнов, 62), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 51), Бикфалви.
"Крылья" сохранили за собой 6-ю строчку в таблице РПЛ, а "Урал" поднялся с 16-го на 15-е место.
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