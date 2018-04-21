"Урал" вырвал победу над "Анжи"

В рамках 27-го тура чемпионата России "Урал" в гостях одержал минимальную победу над "Анжи" благодаря голу Эрика Бикфалви в концовке матча.

"Анжи" – "Урал" - 0:1

Гол: Бикфалви, 84 - 0:1.

"Анжи": Лория (Будаков, 64), Тетрашвили, Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Мусалов (Прудников, 63), Антон, Данченко, Хубулов, Полуяхтов, Лескано, Маркелов.

"Урал": Годзюр, Ароян, Динга, Меркулов, Кулаков, Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Евсеев (Глушков, 90), Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86).

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