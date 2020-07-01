"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"

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"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"

Руководство "Урала" пожелало здоровья игрокам "Оренбурга", которые сидят на карантине из-за коронавируса. В клубе 10 случаев заражения Covid-19.

Ранее стало известно, что оренбургский клуб снова пропустит матч РПЛ, из-за чего команде будет присуждено техническое поражение. 

Матч "Оренбург" - "Урал" должен был состояться сегодня, 1 июля, и начаться - в 15:00 (мск).

"Только что пришло письмо от "Оренбурга" о невозможности проведения матча. Команду эта новость застала в аэропорту. РПЛ и оба клуба до последнего пытались организовать игру!

Мы желаем коллегам из Оренбурга здоровья и решения всех проблем в этой непростой ситуации!" - говорится в сообщении "Урала" в соцсетях.

"Оренбург" в свою очередь поблагодарил команду.

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"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом

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