"Урал" взял в аренду игрока "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг перейдет в уральский клуб. Об этом сообщает официальный "твиттер".
Норвежец перейдет в "Урал" на правах аренды и будет играть до конца нынешнего сезона.
С 2012 по 2015 годы Страндберг играл в составе "Русенборга". С командой футболист провел 79 матчей в чемпионате и забил 4 гола.
Стефан Страндберг арендован «Уралом» @FCURAL— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 17 января 2019 г.
Норвежец будет выступать в клубе из Екатеринбурга до конца текущего сезона.
Страндберг в «Краснодаре» с лета 2015 года. С тех пор защитник сыграл 29 официальных матчей в рядах главной команды клуба. pic.twitter.com/vL73cSPOC8
В "Краснодар" норвежец перешел в 2015 году. За все время игрока участвовал в 16 матчах в чемпионате России.
Стефан уже присоединился к "Уралу" на сборе в Пафосе и приступил к тренировкам.
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