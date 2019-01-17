"Урал" взял в аренду игрока "Краснодара"

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"Урал" взял в аренду игрока "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Стефан Страндберг перейдет в уральский клуб. Об этом сообщает официальный "твиттер".

Норвежец перейдет в "Урал" на правах аренды и будет играть до конца нынешнего сезона.

С 2012 по 2015 годы Страндберг играл в составе "Русенборга". С командой футболист провел 79 матчей в чемпионате и забил 4 гола. 

В "Краснодар" норвежец перешел в 2015 году. За все время игрока участвовал в 16 матчах в чемпионате России. 

Стефан уже присоединился к "Уралу" на сборе в Пафосе и приступил к тренировкам.

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