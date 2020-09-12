"Урал" задумался о выкупе у ЦСКА вратаря Помазуна

Голкипер Илья Помазун может стать полноценным игроком "Урала".

Екатеринбургский клуб летом арендовал 24-летнего футболиста до конца сезона и уже сейчас задумывается о выкупе прав на него.

"Планы есть всегда. Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и ЦСКА нужен", - сказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В этом сезоне Помазун пропустил 2 гола в 4 матчах Премьер-лиги. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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