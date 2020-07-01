"Урал" заплатит неустойку авиакомпании за невылет на матч с "Оренбургом"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клубу придется заплатить неустойку авиакомпании за невылет в Оренбург на матч 25-го тура чемпионата России с местным клубом.

Напомним, что "Урал" отменил поездку за несколько минут до вылета, узнав, что матч отменен в связи со вспышкой коронавируса в "Оренбурге".

"Какие-то деньги мы потеряли. Заплатим неустойку авиакомпании, но не полную цену. Самое главное, что мы были готовы играть. Очень жаль, что коллеги из "Оренбурга" попали в такую ситуацию", - приводит слова Иванова "Рейтинг букмекеров".

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