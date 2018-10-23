"Урал" заполучил экс-защитника "Спартака"

"Урал" посредством своего инстаграма сообщил о переходе бывшего защитника "Спартака" Шамсиддина Шанбиева.

Екатеринбургский клуб подписал 21-летнего уроженца Таджикистана бесплатно, поскольку он являлся свободным агентом.

Отмечается, что "Урал" внесёт новичка в заявку во время зимнего трансферного окна.

Шанбиев находился в системе "Спартака" с 2014 по 2018 год и провёл 94 матча за молодёжные команды "красно-белых".

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