"Урал" - "Зенит" - 1:1 (обзор)

Сегодня в 5 туре Премьер-Лиги питерский "Зенит", сыграв на выезде вничью с екатеринбургским "Уралом", потерял свои первые очки в чемпионате. Смотрите, как это случилось.

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