"Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую Лигу Чемпионов

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"Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую Лигу Чемпионов

В ответном финальном матче азиатской Лиги Чемпионов японская "Урава Ред Даймондс" одержала минимальную победу над саудовским "Аль-Хилалем" и стала победителем турнира. Напомним, что первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.

"Урава Ред Даймондс" – "Аль-Хилал" - 1:0

Гол: Рафаэл Силва, 88 - 1:0.

Стоит отметить, что "Урава Ред Даймондс" выиграла азиатскую ЛЧ во второй раз в истории.

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