"Урава Ред Даймондз" занял пятое место на клубном Чемпионате Мира

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"Урава Ред Даймондз" занял пятое место на клубном Чемпионате МираВ матче за пятое место на клубном Чемпионате Мира японский "Урава Ред Даймондз" обыграл марокканский "Видад".

"Видад" - "Урава Ред Даймондз" - 2:3

Голы: Маурисио, 18 - 0:1, Эль-Хаддад, 21 - 1:1, Кашиваги, 26 - 1:2, Маурисио, 60 - 1:3, Рабех, 90+3 - 2:3 (пенальти).

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