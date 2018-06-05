Уремович прокомментировал свой переход в "Рубин"

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Уремович прокомментировал свой переход в "Рубин"

Новичок "Рубина" Филип Уремович прокомментировал свой переход в казанский клуб.

"Это большой шаг для меня не только в карьере, но и в жизни. Надеюсь, что помогу "Рубину" показать самые высокие результаты. Верю, что можем бороться за чемпионство, почему нет. Хочу как можно быстрее закрепиться в составе, адаптироваться не только на поле, но и в бытовом плане" - цитирует 21-летнего хорвата официальный сайт клуба.

Напомним, что "Рубин" купил Уремовича за 400 тысяч евро, после чего футболист поставил подпись под контрактом до 2022 года. | http://soccernews.ru

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