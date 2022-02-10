Ургант пошутил о безголевой серии Роналду, упомянув Кокорина

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Ургант пошутил о безголевой серии Роналду, упомянув Кокорина

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Телеведущий Иван Ургант в эфире "Первого канала" ярко высказался о безголевой серии нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

37-летнему португальцу не удаётся отличиться в пяти матчах подряд - это его худший результат с 2010 года.

"Роналду повторил свой антирекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника. Сейчас где-то Кокорин рассмеялся: "Пять игр? Не пять сезонов?" - пошутил Ургант.

Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года.

Не пропустите: Роналду: "Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир". | http://soccernews.ru
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