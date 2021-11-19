Ургант потроллил Романа Зобнина

1 Теги спартак москвароман зобнин

Ургант потроллил Романа Зобнина

Популярный российский телеведущий Иван Ургант высмеял новость о просьбе полузащитника "Спартака" Романа Зобнина сократить его зарплату.

Хавбек "красно-белых" якобы попросил урезать его годичный оклад в клубе с 3,3 до 2 миллионов евро, поскольку его игра не соответствует уровню заработной платы.

"Роман Зобнин попросил уменьшить ему зарплату. "Сумасшедший? Безумец? Хайпожор?" - скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография, кстати, сделана на тренировке", - пошутил Ургант, показав фото футболиста в образе ангела.

Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Агент Зобнина отреагировал на новость о просьбе Романа сократить его зарплату в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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