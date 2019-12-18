Ургант прочитал хокку о Дзюбе

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Ургант прочитал хокку о Дзюбе

В эфире первого канала телеведущий Иван Ургант прочитал хокку о форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.

В программе "Вечерний Ургант" Иван вместе с писателем Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку:

"Теперь спортивное хокку.

Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди... Все", - с улыбкой закончил Ургант.

Напомним, недавно фанаты сборной России и "Спартака" скандировали в адрес Дзюбы оскорбительную кричалку: "Дзюба, иди на ### (куда подальше)" 

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